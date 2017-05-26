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السيسي يكشف عن توجيه ضربات قوية لمعسكرات الإرهابيين
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

السيسي يكشف عن توجيه ضربات قوية لمعسكرات الإرهابيين

2017-05-26 20:52:35
محيط

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته للشعب المصرى، عن أنه تم توجيه ضربات قوية لمعسكرات الإرهابيين الآن.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت أن مجهولين استقلوا 3 سيارات دفع رباعي وأطلقوا النيران “بشكل عشوائي” تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط.
وأضافت أن الحادث وقع أثناء سير الحافلة بأحد الطرق الفرعية الصحراوية، متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.

بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 28 مواطنًا وإصابة 24 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية، اليوم، لمتابعة تداعيات حادث المنيا الإرهابى.

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