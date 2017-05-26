قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى كلمته للشعب المصرى، إن هدف الإرهابيين هو إسقاط الدولة المصرية وإحداث فتنة بين المسلمين والأقباط.

وأعلنت وزارة الداخلية أن مجهولين استقلوا 3 سيارات دفع رباعي وأطلقوا النيران “بشكل عشوائي” تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء سير الحافلة بأحد الطرق الفرعية الصحراوية، متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.

بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 28 مواطنًا وإصابة 24 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية، اليوم، لمتابعة تداعيات حادث المنيا الإرهابى.