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السيسي: الدول الداعمة للإرهاب يجب أن تعاقب
السيسي في لقاء مع فوكس نيوز

السيسي: الدول الداعمة للإرهاب يجب أن تعاقب

2017-05-26 20:59:32
أسماء لطفي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته للشعب المصرى، إن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب بالنيابة عن كافة دول العالم.

وأشار الرئبس، إلى أن الدول التي تدعم الارهاب وتقدم له الدعم المادي والتدريب، يجب أن تعاقب ولا مصالحة معهم.

وأكد أن هناك محاولات لضرب السلام الاجتماعي في مصر، لاقتا الى أنه تم توجية ضربة للمصرين،  ولم نتترد في توجية ضربات لمعسكرات الارهابين سواء داخل او خارج مصر، محذرا الدول التى تهدد أمن مصر القومي.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت أن مجهولين استقلوا 3 سيارات دفع رباعي وأطلقوا النيران “بشكل عشوائي” تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط.
وأضافت أن الحادث وقع أثناء سير الحافلة بأحد الطرق الفرعية الصحراوية، متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.

بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 28 مواطنًا وإصابة 24 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.

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