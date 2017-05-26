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بث مباشر لكلمة السيسي تعقيبا على هجوم المنيا الإرهابي
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

بث مباشر لكلمة السيسي تعقيبا على هجوم المنيا الإرهابي

2017-05-26 20:42:20
محيط

تقدم “شبكة محيط الاخبارية” بثا مباشرا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأمة المصرية، بعد حادث المنيا الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن مجهولين استقلوا 3 سيارات دفع رباعي وأطلقوا النيران “بشكل عشوائي” تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط.
وأضافت أن الحادث وقع أثناء سير الحافلة بأحد الطرق الفرعية الصحراوية، متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.

بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 28 مواطنًا وإصابة 24 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.

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