أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق أن بداية عمل المترو في شهر رمضان المبارك ستكون من الخامسة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة صباحا.

وقال الشركة في بيان لها، إن عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة 1610 رحلة يوميا الخط الأول 520 رحلة والخط الثانى 660 رحلة والخط الثالث 430 رحلة ، كما سيبلغ عدد ساعات التشغيل في رمضان وحتى نهاية عيد الفطر 21 ساعة بدلا من 20 ساعة .

وأوضح البيان أن تبادل قطارات الخط الأول مع الخط الثانى بمحطة السادات سيكون الساعة 30. 1 ص وتبادل القطارات الخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 25. 1 صباحا كما يوجد قطارات اضافية للدفع بها فى حالة الزيادة والتكدس بالمحطات .

وأشار البيان إلى أنه تقرر تشغيل قطار مكيف الهواء بالخط الأول من حلوان حتى المرج مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ بالمحطات لمتابعة اى عطل طارئ واصلاحه فور حدوثه .

وقال البيان إنه سيتم تشغيل مكاتب الاشتراكات من 7 صباحا حتى الثالثة عصرا مع رفع درجة الاستعداد بنقاط الاسعاف لاستقبال اى حالة مرضية طارئة والتعامل معها .. مشيرا إلى أن عدد نقاط الاسعاف 20 نقطة بمحطات الخطوط الثلاثة ( 12 بالخط الأول - 6 نقاط بالخط الثانى - 2 بالخط الثالث ) .

وأكد أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لتأمين الركاب ومحطات ومنشأت مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة ، كما جميع محطات مترو الانفاق مراقبة بأحدث وأدق كاميرات المراقبة مع وجود أكمنة سرية ثابتة بالمحطات ومتحركة داخل القطارات وجميع مداخل ومخارج مترو الانفاق مؤمنة بأجهزة Xray للكشف عن المفرقعات وبوابات اليكترونية للكشف عن المعادن.