"الإفتاء": غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام، أن يوم غد /السبت/ هو أول أيام شهر رمضان الكريم وأن اليوم /الجمعة/ أخر أيام شهر شعبان للعام الهجري الحالي.

جاء ذلك في البيان الشرعي الذي ألقاه فضيلة المفتي مساء اليوم /الجمعة/ لاستطلاع هلال شهر رمضان.

وأوضح الدكتور علام، أن اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء استطلعت بعد غروب شمس اليوم /الجمعة/ هلال شهر رمضان المبارك وتبين لها ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم، ليكون اليوم /الجمعة/ أخر أيام شهر شعبان وغدا السبت أول أيام شهر رمضان.

وأكد مفتي الجمهورية التزام مصر بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الرؤية الشرعية لأهلة الشهور الهجرية.

وتقدم مفتي الجمهورية بهذه المناسبة بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول الشهر الكريم.

وكانت دار الإفتاء، قررت إلغاء الاحتفال الرسمي لرؤية هلال رمضان تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي.