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"الوزراء": ضحايا حادث المنيا بلغ 28 حالة وفاة
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ‎

"الوزراء": ضحايا حادث المنيا بلغ 28 حالة وفاة

2017-05-26 20:08:37

فى إطار الاجتماعات التي يعقدها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في محافظة المنيا لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع اليوم، تمت الإشارة إلى أن عدد ضحايا الحادث بلغ 28 حالة وفاة، بالإضافة إلى 8 حالات تتلقى العلاج في معهد ناصر بالقاهرة، وحالتين تتلقيان العلاج بمستشفيات فى محافظة المنيا.

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