المصري يفوز على أسوان بهدفين في الدوري2017-05-26 20:04:21
حقق فريق المصري البورسعيدي انتصارا ثمينا على مضيفه فريق أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة باستاد برج العرب في الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز.
تقدم معاذ الحناوي لأسوان في الدقيقة 48 من ضربة جزاء، وتعادل اللاعب إسلام صالح للمصري في الدقيقة 53، وأحرز محمد الشامي الهدف الثاني والفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 63.
الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 53 في المركز الرابع خلف الزمالك صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة والذي سيواجه الداخلية الأحد المقبل في نفس الجولة، وتوقف رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز الـ15 بترتيب جدول الدوري الممتاز.
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