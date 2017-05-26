أدان روجيه نكودودانج رئيس البرلمان الإفريقي الحادث الإرهابي الذي وقع ضد حافلة تقل مجموعة من المواطنين الاقباط بمحافظة المنيا في وقت سابق اليوم.‬

‫وقال مصطفى الجندي المستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب -في بيان- إن نكودودانج قدم ‬العزاء لمصر قيادة وحكومة وشعبا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا الحادث الاليم.‬

‫ وأضاف أن رئيس البرلمان الإفريقي أبلغه في اتصال هاتفي دعم ومساندة لمصر في حربها ضد الاٍرهاب، وأنه يطالب قادة الدول الإفريقية بالتعاون في مجال الأمن والمعلومات والتدريب، كما دعا الدول التي تعطي غطاء سياسيا لجماعة الإخوان الارهابية في ليبيا وبوكو حرام في غرب إفريقيا وحركة الشباب في الصومال للتوقف فورا عن دعم هذه الجماعات سياسيا واقتصاديا وعسكريا.‬

‫وأوضح الجندي أن رئيس البرلمان الإفريقي طلب من الزعماء الأفارقة إعادة الاستماع إلى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه أمام قمة الرياض العربية الإسلامية الإفريقية بالرياض مرات ومرات لأن فيه رؤية قائد عسكري محنك ورجل يثق فيه العالم خاصة أن مجلس الأمن الدولي اعتبره وثيقة استراتيجية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين.. كما طالبهم بمساندة مصر بكل الوسائل في حربها التي تخوضها بالنيابة عن العالم.‬

‫وأكد رئيس البرلمان الإفريقي ألعالم أصبح على يقين من أن مثل هذه الحوادث الإرهابية موجهة ضد مصر كلها وليس ضد فئة بعينها، مشيدا بتماسك الشعب المصري كله ووقوفه خلف قيادة الرئيس السيسي وجميع مؤسسات الدولة المصرية.