خلال السنوات الماضية شكلت هجمات الهاكرز وتجسس الحكومات ومسائل الخصوصية على الإنترنت مصدر قلق للكثير من المستخدمين حول العالم.

وعلى الرغم من وجود العديد من الوسائل لتجنب الوقوع في مثل هذه الممارسات، إلا أن مسألة الأمن على الإنترنت تبقى من المسائل الشائكة، كتاب ”The Art of Invisibility” يعلمك كيفية إخفاء هويتك على الإنترنت واتخاذ التدابير المضادة للاختراق والتي تبقيك آمناً في العصر الرقمي، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

الكتاب من تأليف الخبير الأمني الأمريكي Kevin Mitnick كيفين ميتنيك أحد أكبر الهاكرز في العالم، والذي تم اعتقاله سابقاً من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI،

ويُقدم الكتب، الذي صدر في فبراير 2017، مجموعة من النصائح الأمنية في مستويات مختلفة بهدف مساعدة المستخدمين على حماية أنفسهم على الإنترنت وكذلك العلامات التجارية.

ويشرح الكتاب عبر أدلة متكاملة كيفية تجنب الهاكرز والبرمجيات الخبيثة على الإنترنت، وكذلك اتباع الممارسات الأمنية السليمة حتى عند عدم اتصالك بشبكة الإنترنت،

الكتاب ينقسم إلى قسمين، في القسم الأول يستعرض كيفين مجموعة من النصائح العامة حول كيفية تأمين حساباتك الشخصية مثل الحسابات الاجتماعية والحسابات البنكية والتعامل مع الشبكات العامة والإعلانات على الإنترنت والتتبع والهندسة الاجتماعية مستعيناً بأمثلة عملية متعددة.

أما القسم الثاني فيأخذنا إلى تجربة أكثر عمقاً ويشرح خلاله كيفين كيفية التخفي الكامل على الإنترنت إضافة إلى بعض التجارب المثيرة للاهتمام التي عايشها كأحد أخطر الهاكرز في العالم.