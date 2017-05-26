من مطبخ الشيف أسامة السيد، إليكم وصفة كباب حلة مع أرز بالبصل.

المقادير:

3 كوب أرز بسمتي

2 ملعقة كبيرة سمن

3 بصل متوسط مُقطع إلى جوانح

2 كيلو لحم (ضأن أو بقري) قطع متوسطة بالعظم

1 ملعقة كبيرة بهارات مطحونة (قرفة، فرنفل، هيل (حبهان)، جوز الطيب)

1/2 كوب دبس تمر

2 ملعقة كبيرة معجون تمر هندي

4 كوب مرق

ملح وفلفل

للتقديم:

أوراق كرنب (ملفوف) مسلوقة ومحشوة بخضار سوتيه (قطع صغيرة).

الطريقة:

- يُغسل الأرز جيداً ويُنقع في الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة.

- يُسخن السمن على نار متوسطة، ويُضاف البصل مع التقليب 10 دقائق أو حتى يأخذ لون الكراميل (مع مراعاة ألا يحترق)، حسب موقعه الرسمي.

- في تلك الأثناء، يوضع اللحم في وعاء عميق ويُتبل بالبهارات، دبس التمر ومعجون التمر الهندي.

- يُضاف اللحم ويُقلب مع البصل لمدة 10 دقائق أو حتى يُحمر من جميع الجهات.

- يُضاف المرق ويُترك حتى يبدأ في الغليان، تُخفف الحرارة ويُغطى الإناء ويُترك ساعة أو حتى النُضج، يُتبل الخليط ويُصفى الأرز يُدهن إناء كبير بقليل من الزبدة، توضع طبقة أرز ثم طبقة لحم مع المرق، وتُكرر الطبقات حتى تكون آخر طبقة من الأرز ويُسقى بالكمية المتبقية من المرق الناتج عن طهي اللحم.

- يوضع الإناء على نار هادئة، ويُترك لحوالي 15 دقيقة حتى تمام نُضج الأرز.

- يوضع كباب الحلة مع الأرز في طبق التقديم، ويُقدم مع الكرنب (الملفوف) المحشو.