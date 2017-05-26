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بدء اجتماع مجلس أمني مُصغر برئاسة السيسي لبحث تداعيات حادث المنيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

بدء اجتماع مجلس أمني مُصغر برئاسة السيسي لبحث تداعيات حادث المنيا

2017-05-26 19:42:46

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأمني المُصغر الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث تداعيات حادث المنيا الإرهابي.
ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن كثب الموقف الأمنى بالبلاد. كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين.

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