نصح مؤسس موقع “فيس بوك” مارك زوكربرج طلاب جامعة هارفارد بالمخاطرة ببدء عملهم بمفردهم بعيداً عن الدراسة.

وكان زوكربرج (33 عاماً) يتحدث الخميس أمام طلاب السنة النهائية في هارفارد، الجامعة التي تركها قبل إتمام دراسته بها للبدء في تأسيس شبكة التواصل الاجتماعي الرائدة.

وقال إنه ما كان ليخاطر بترك الجامعة المرموقة إذا لم يكن على علم بأن أسرته ستكون داعمة له حال فشله، وأضاف: “هناك شيء خاطئ في نظامنا عندما أستطيع أن أترك الدراسة هنا وأجني مليارات الدولارات في 10 أعوام، بينما الملايين من الطلاب لا يمكنهم سداد ديونهم، ابدأ عملك بمفردك”.

وتابع زوكربرج الذي حصل أيضا على دكتوراه فخرية في القانون، حسب “سكاي نيوز” عربية: “عندما لا تكون لديك حرية لتبني فكرتك وتحويلها إلى مشروع تاريخي، فجميعنا نخسر”.

وزوكربرج حالياً من بين أثرى 10 أشخاص على وجه الأرض من وراء “فيس بوك”، الذي انطلق عام 2004 وأوحى بالفكرة لشركات منافسة لتؤسس مواقع شبيهة مثل “تويتر” و”سنابشات”، وحالياً يستخدم فيسبوك نحو 1.9 مليار شخص حول العالم.

ولم يكن خطاب زوكربرج في حرم جامعة هارفارد هو الأول الذي يلقيه أحد الطلاب الذين لم يكملوا دراستهم، أمام خريجي الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس، فقد تحدث بيل جيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” للبرمجيات إلى الخريجين عام 2007، بعد وقت قصير من إعلان تنحيه عن مهامه اليومية في الشركة العملاقة ليركز على الأعمال الخيرية.