نقيب الصحفيين: حادث المنيا هدفه إحداث فتنة بين المصريين2017-05-26 19:36:06
تقدم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بخالص العزاء للشعب المصري كله في الحادث الأليم الذي وقع الْيَوْمَ واستهدف حافلة تقل مسيحيين في رحلة دينية إلى المنيا.
وقال سلامة - في مداخلة لقناة “سي بي سي اكسترا” مساء الْيَوْمَ - “إن المخطط بدأت تكتمل معالمه، فمع قدوم أعياد المسيحيين حدث ما حدث من اعتدائين إرهابيين بطنطا والإسكندرية، والآن ونحن نحتفل غدا بقدوم شهر رمضان الذي يمثل عيدا للمسلمين يقع حدث إرهابي مشابه، فهذه فتنة كبرى”.
وتابع سلامة: “الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى خطابا شديدا جدا خلال القمة الإسلامية الأمريكية، ومن أقوى الخطابات التي ألقاها الرئيس لأنه كان محددا جدا وتحدث فيه عن تمويل العمليات الإرهابية، فلنرى كم تكلفت عملية الْيَوْمَ، ومن دفع تكلفتها.. وعلى الشعب المصري أن يعي حجم المؤامرة وتكلفتها التي تقدر بالملايين ومن ورائها من دفعها ومولها”.
وتابع نقيب الصحفيين: “أقول لكل المصريين لا تجعلوا هذه الأحداث تؤثر فيكم، أو في عزيمتكم لأنها تحدث في كل أنحاء العالم، ومثال ذلك حادث مانشستر في بريطانيا، وبؤر الإرهاب تقضي نحبها الأخير، والمؤكد أننا سننتصر، وأتصور أن القمة الإسلامية الأمريكية كانت بداية مهمة للقضاء على الإرهاب، ولابد أن تتحرك كل الأطراف بقوة لوأده وتجفيف منابعه”.
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT