تقدم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بخالص العزاء للشعب المصري كله في الحادث الأليم الذي وقع الْيَوْمَ واستهدف حافلة تقل مسيحيين في رحلة دينية إلى المنيا.

وقال سلامة - في مداخلة لقناة “سي بي سي اكسترا” مساء الْيَوْمَ - “إن المخطط بدأت تكتمل معالمه، فمع قدوم أعياد المسيحيين حدث ما حدث من اعتدائين إرهابيين بطنطا والإسكندرية، والآن ونحن نحتفل غدا بقدوم شهر رمضان الذي يمثل عيدا للمسلمين يقع حدث إرهابي مشابه، فهذه فتنة كبرى”.

وتابع سلامة: “الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى خطابا شديدا جدا خلال القمة الإسلامية الأمريكية، ومن أقوى الخطابات التي ألقاها الرئيس لأنه كان محددا جدا وتحدث فيه عن تمويل العمليات الإرهابية، فلنرى كم تكلفت عملية الْيَوْمَ، ومن دفع تكلفتها.. وعلى الشعب المصري أن يعي حجم المؤامرة وتكلفتها التي تقدر بالملايين ومن ورائها من دفعها ومولها”.

وتابع نقيب الصحفيين: “أقول لكل المصريين لا تجعلوا هذه الأحداث تؤثر فيكم، أو في عزيمتكم لأنها تحدث في كل أنحاء العالم، ومثال ذلك حادث مانشستر في بريطانيا، وبؤر الإرهاب تقضي نحبها الأخير، والمؤكد أننا سننتصر، وأتصور أن القمة الإسلامية الأمريكية كانت بداية مهمة للقضاء على الإرهاب، ولابد أن تتحرك كل الأطراف بقوة لوأده وتجفيف منابعه”.