 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 08:53 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. رد فعل مسلم تجاه عجوز يهودية بعد حادث "مانشستر"
محمد رسول الله

شاهد.. رد فعل مسلم تجاه عجوز يهودية بعد حادث "مانشستر"

2017-05-26 19:32:34

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مجوعة من الصور تعكس مدى التراحم والتسامح بين الأديان، حيث ظهر رجل مسلم بلحية متوسطة الطول وهو يحاول أن يهدئ من روع سيدة عجوز يهودية.

وقد قام الرجل بالصلاة مع السيدة ووضعا الزهور وسط مدينة مانشستر البريطانية، التي شهدت أخيراً اعتداء إرهابياً، استهدف صالة للحفلات، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، حسب “العربية”.

وعرفت الصحيفة الرجل المسلم بأنه صديق باتل، والذي كان يواسي ريني راشيل بلاك، التي كانت مصدومة وتبكي على الضحايا، ثم قام بالصلاة بجانبها، حيث وضعت الزهور بساحة ألبرت، حيث أقيمت أمسية لضحايا اعتداء الاثنين الإرهابي، الذي استهدف حفلاً موسيقياً للمغنية أريانا جراندي.

وبحسب الصور التي نشرتها الصحيفة أمسك الصديق بيد العجوز، وحمل الكرسي الخاص بها بيده الأخرى، وسارا معاً ليوصلها إلى حيث تريد، ومازالت الشرطة البريطانية تجري التحقيقات حول الحادث، إلا أنه قد تم الإعلان عن منفذ العملية وهو سلمان العبيدي، ذو الأصول الليبية، وقد أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن التفجير.

1

2

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3