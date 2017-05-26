شاهد.. رد فعل مسلم تجاه عجوز يهودية بعد حادث "مانشستر"2017-05-26 19:32:34
نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مجوعة من الصور تعكس مدى التراحم والتسامح بين الأديان، حيث ظهر رجل مسلم بلحية متوسطة الطول وهو يحاول أن يهدئ من روع سيدة عجوز يهودية.
وقد قام الرجل بالصلاة مع السيدة ووضعا الزهور وسط مدينة مانشستر البريطانية، التي شهدت أخيراً اعتداء إرهابياً، استهدف صالة للحفلات، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، حسب “العربية”.
وعرفت الصحيفة الرجل المسلم بأنه صديق باتل، والذي كان يواسي ريني راشيل بلاك، التي كانت مصدومة وتبكي على الضحايا، ثم قام بالصلاة بجانبها، حيث وضعت الزهور بساحة ألبرت، حيث أقيمت أمسية لضحايا اعتداء الاثنين الإرهابي، الذي استهدف حفلاً موسيقياً للمغنية أريانا جراندي.
وبحسب الصور التي نشرتها الصحيفة أمسك الصديق بيد العجوز، وحمل الكرسي الخاص بها بيده الأخرى، وسارا معاً ليوصلها إلى حيث تريد، ومازالت الشرطة البريطانية تجري التحقيقات حول الحادث، إلا أنه قد تم الإعلان عن منفذ العملية وهو سلمان العبيدي، ذو الأصول الليبية، وقد أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن التفجير.
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