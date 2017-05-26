قدمت الشيف “منال العالم” وصفة مبتكرة لمحبي الخضراوات تتسم بفوائد صحية عالية نظراً لوجود مجموعة متنوعة من الأصناف المفيدة وهي شكشوكه خضراوات.

المقادير:

3 ملعقة كبيرة زيت

حبة متوسطة بصل شرائح

10 فص ثوم

ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

حبة متوسطة بطاطس مكعبات

حبة متوسطة جزر مكعبات

حبة متوسطة فلفل أحمر حلو مكعبات

حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مكعبات

رأس متوسط قرنبيط زهرات صغيرة

قرن فلفل حار مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهار مشكل

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/4 ملعقة صغيرة هيل

كوب عصير طماطم

كوب مرق

الطريقة:

1. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن وسخنيه إلى درجة حرارة ١٨٠م.

2. أحضري طبق فرن متوسط الحجم مناسب للتقديم على المائدة.

3. في مقلاة واسعة وعلى نار قوية ضعي مقدار ملعقة كبيرة من الزيت وأضيفي البصل، الثوم والزنجبيل، وقلبي البصل باستعمال ملعقة خشبية لعدة ثواني على نار قوية ثم ضعي في الطبق.

4. أضيفي مقدار ملعقة من الزيت في المقلاة، والبطاطس، الجزر، الفلفل، القرنبيط والفلفل الحار، وقلبي على نار قوية لعدة ثواني لتتحمص ثم أضيفي على البصل في الطبق.

5. أضيفي بقية الزيت في المقلاة والملح، البهار، الكركم والهيل، وقلبي البهارات لعدة ثواني ثم أضيفي عصير الطماطم والمرق، قلبي المواد إلى أن تغلي ثم أسكبي على الخضروات في الطبق ثم غلفي الطبق بقطعة من ورق الألمينوم

6. ضعي شكشوكة الخضروات في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة إلى أن تنضج الخضروات جيداً.

7. قدمي شكشوكة الخضروات مع اللحوم المشوية.