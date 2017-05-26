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5 طرق للتخلص من البقع الصفراء على الملابس
غسالة-851709

5 طرق للتخلص من البقع الصفراء على الملابس

2017-05-26 19:26:16

كشفت الشيف “منال العالم” عن وصفات سحرية لإزالة البقع الصفراء التي تعتبر من المهام الصعبة على ربة المنزل.

وقالت حسب موقعها الرسمي إن هذه الخطوات ستسهل إزالة البقعة كالتالي:

1- المبيض: يمكنك إستخدام المبيض علي البقعة الصفراء مباشرًة أو وضعه في الغسالة مع الملابس مع الحذر لأن المبيض قوي وقد يضر بعض أنواع الأقمشة كالحرير.

2- إخلطي كمية متساوية من الماء والبيكنج صودا وضعيهم علي البقعة الصفراء وافركيها بإستخدام فرشة أسنان قديمة وأتركيه علي الملابس لمدة 30 دقيقة ثم إغسليه.

3- بإستخدام خليط الخل الأبيض والماء يمكنك إزالة البقع  كل ما عليكي فعله هو نقع الملابس في ماء به نص كوب خل وتركها لمدة 30 دقيقه أو أكثر ثم غسلها.

4- قومي بوضع معجون الأسنان على البقعه وإفركيها بفرشة الأسنان ثم إغسلي الملابس .

5- ضعي بعض عصير الليمون علي البقع وإتركيها في الشمس ليوم كامل ثم إغسليها لتلحظي إختفاء البقع الصفراء.

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