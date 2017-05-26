5 طرق للتخلص من البقع الصفراء على الملابس

كشفت الشيف “منال العالم” عن وصفات سحرية لإزالة البقع الصفراء التي تعتبر من المهام الصعبة على ربة المنزل.

وقالت حسب موقعها الرسمي إن هذه الخطوات ستسهل إزالة البقعة كالتالي:

1- المبيض: يمكنك إستخدام المبيض علي البقعة الصفراء مباشرًة أو وضعه في الغسالة مع الملابس مع الحذر لأن المبيض قوي وقد يضر بعض أنواع الأقمشة كالحرير.

2- إخلطي كمية متساوية من الماء والبيكنج صودا وضعيهم علي البقعة الصفراء وافركيها بإستخدام فرشة أسنان قديمة وأتركيه علي الملابس لمدة 30 دقيقة ثم إغسليه.

3- بإستخدام خليط الخل الأبيض والماء يمكنك إزالة البقع كل ما عليكي فعله هو نقع الملابس في ماء به نص كوب خل وتركها لمدة 30 دقيقه أو أكثر ثم غسلها.

4- قومي بوضع معجون الأسنان على البقعه وإفركيها بفرشة الأسنان ثم إغسلي الملابس .

5- ضعي بعض عصير الليمون علي البقع وإتركيها في الشمس ليوم كامل ثم إغسليها لتلحظي إختفاء البقع الصفراء.