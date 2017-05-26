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غدا.. محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب
شاكوش - محكمة

غدا.. محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب

2017-05-26 19:23:25

تستكمل محكمة جنح الدقي، غدا، محاكمة نقيب الفلاحين السابق وآخرين، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

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