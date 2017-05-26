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الصين تؤكد استعدادها لمساعدة الهند بالبحث عن طيارين مفقودين قرب حدودها
تحطم طائرة خاصة بولاية نيو جيرسى

الصين تؤكد استعدادها لمساعدة الهند بالبحث عن طيارين مفقودين قرب حدودها

2017-05-26 19:45:03
أ ش أ

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنها على اتم استعداد لتقديم المساعدة للهند في البحث عن طيارين مفقودين من سلاح الجو الهندى سقطت طائرتهما في منطقة غابات كثيفة بالقرب من الجانب الشرقى من الحدود الصينية الهندية منذ يوم الثلاثاء الماضى وتم العثور على حطامها في وقت سابق اليوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في تصريح صحفى :” إنه ليس لديه أى معلومات حول الحادث الذي أدى إلى لتحطم الطائرة وفقدان الطيارين الذين لم يعثر لهما علي أثر لهما حتى الآن.
وأشار إلى أن الصين لم تتلق حتى الآن أى طلب من الهند لمساعدتها في أعمال البحث، وأكد أنه ولاعتبارات إنسانية فإن الصين مستعدة لمد يد العون للهند في جهود البحث إذا ما طلبت منها فعل ذلك.
ومن جانب آخر أشار لو إلى أن موقف الحكومة الصينية إزاء الجزء الشرقي من الحدود الصينية الهندية ثابت وواضح ، وجدد ما كان قاله من قبل حول حرص الصين علي أن تتابع عن كثب الوضع في الجزء الجنوبى من إقليم التبت وأملها في أن تلتزم الهند بالاتفاقيات المشتركة لتجنب أى حوادث قد تقوض السلام والاستقرار في المناطق الحدودية.

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