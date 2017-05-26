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برج إيفل يطفىء أنواره الليلة تضامنا مع ضحايا هجوم المنيا
برج ايفل

برج إيفل يطفىء أنواره الليلة تضامنا مع ضحايا هجوم المنيا

2017-05-26 21:13:16

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو ، أن برج إيفل سيطفىء أنواره بعد منتصف الليل تضامنا مع ضحايا هجوم المنيا الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة.

وكتبت عمدة باريس - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- : ” مرة اخرى استهدف هجوم إرهابي همجي وجبان عدد من الأقباط ” ، معربة عن مواساتها للضحايا وأقاربهم.

وأضافت هيدالجو:” الليلة سيتم اطفاء أنوار برج إيفل اعتبارا من الساعة الواحدة إلا ربع صباحا تضامنا مع الضحايا “.

وذكرت بلدية باريس أن برج ايفل رمز العاصمة الفرنسية سيطفىء انواره بعد خروج اخر زواره.

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