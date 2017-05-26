قالت مصادر بمرفق إسعاف المنيا، إن سيارات الإسعاف نقلت 15 مصابا في حادث أتوبيس المنيا من مستشفى مغاغة المركزي إلى معهد ناصر بالقاهرة.

والمصابون هم، جيهان أنور حنا، سميح شاكر، جرجس نورة، محسن فهمى، بشرى كامل، ومرينا عياد، غانم سامح، بدرية عياد، سامية عدلي، سهام عادل ،مريم حنا، رضا فاروق، نادية شكرى، حنان عادل، ونادى سريال.

ومن جانب أخر .. عاينت النيابة العامة بالعدوة، الجثامين المتواجدة بمستشفى العدوة المركزي، وهم، كرولس محروس جرجس ٣٠ سنة، رزقة مينا صموئيل ٤٠ سنة، مارفي هاني مرسي ٤ سنوات وناصف ممدوح عياد ٤٢ سنة، ولمعي إسحاق تادروس.

كان مجهولون اطلقوا النار على “أتوبيس” يقل أقباطا، صباح اليوم، أثناء رحلته إلى دير الأنبا صموئيل بمدينة العدوة في المنيا، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين .