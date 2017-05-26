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تدريبات عسكرية تونسية - ألمانية في مجال نزع الالغام تحت المائية
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، المقدم بلحسن الوسلاتي

تدريبات عسكرية تونسية - ألمانية في مجال نزع الالغام تحت المائية

2017-05-26 18:52:36
أ ش أ

كشفت وزارة الدفاع التونسية، أنه شارك فريق من الغواصين المختصين التابع لجيش البحر التونسي إلى جانب فريق من الغواصين الألمان في تدريبات مشتركة بجهة بنزرت في مجال تبادل الخبرات حول نزع الألغام تحت المائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 مايو الجاري.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الجمعة- إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار التعاون الثنائي التونسي الألماني، مشيرة إلى أنه شملت التدريبات أيضا الإسعاف الطبي للغواصين باستعمال صندوق الضغط على متن باخرة قاعدة غوص تونسية.

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