أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، تأجيل احتفالية ليلة الرؤية التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي.

وذكر الصندوق، في بيان له اليوم، أنه كان من المزمع إقامة الحفل في السادسة من مساء اليوم الجمعة، بشارع المعز لدين الله الفاطمي، مشيرا إلى أنه سوف يحدد الموعد الجديد لاحقا.

في الوقت نفسه أدان الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الحادث الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم بالمنيا، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وشدد أحمد عواض، أن الإرهاب لن يثنينا عن مواجهته بالفكر والإبداع مشيرا إلى أن قطاع صندوق التنمية الثقافية ينظم عددا من الفعاليات خلال الشهر الكريم تحت عنوان” الإبداع في مواجهه الإرهاب”، بجميع مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

وقدم رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية خالص تعازيه إلى الشعب المصري، وإلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.