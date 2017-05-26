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"العامة للاستعلامات" تناشد الإعلام الأجنبى بالتزام الدقة بتغطية حادث المنيا
الهيئة العامة للاستعلامات

"العامة للاستعلامات" تناشد الإعلام الأجنبى بالتزام الدقة بتغطية حادث المنيا

2017-05-26 18:41:25
وكالات

ناشد المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية المقيمة فى مصر، الالتزام ومراعاة الدقة والمصداقية في التغطية الإعلامية للحادث الإرهابى، الذى وقع بمحافظة المنيا صباح اليوم، وضرورة استيفاء المعلومات والأرقام الخاصة بأعداد الضحايا والمصابين من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء مغالطات أو معلومات غير دقيقة.
وطالب المركز الصحفى للمراسلين الأجانب، في بيان له اليوم الجمعة، الالتزام بعدم استباق التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية حول الحادث فى ضوء التزام المراسلين الأجانب بالقوانين المنظمة لعملهم فى مصر.
وأكد المركز أنه سيقوم بموافاة المراسلين الأجانب بكافة البيانات التي ترد للمركز من الجهات الرسمية.

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