في تجربة جديدة لأول مرة في مصر تم الاتفاق بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على تدشين مقر للفتوى داخل محطة مترو الشهداء للتيسير على المواطنين الراغبين في أية فتاوى بدلا من الذهاب لمقر مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء بهدف التيسير عليهم.

وقال أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الإعلامي لمترو الإنفاق، إن المهندس على الفضالي رئيس شركة المترو والدكتور محيى الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وجها بتجهيز مقر الفتوى الجديد.. وسوف يبدأ العمل به خلال أيام.

وأشار على أنه يتم الأن تجهيز مكتب بشكل تراث إسلامي بمحطة مترو الشهداء ليتواجد بداخله شيوخ من الأزهر الشريف لإفتاء المواطنين في أي أسئلة أو فتاوى دينية لنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح.

وأضاف بكير أنه تم الاتفاق أيضا على طرح خطة للوعظ الديني عقب صلاة العصر يوميا داخل محطات مترو الانفاق بالخطوط الثلاثة.