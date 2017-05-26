اندلعت بعد ظهر الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أربع نقاط مواجهة في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد مسيرات تضامن وإسناد للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 40 يومًا.

وأقام المواطنون صلاة الجمعة في قرية رافات شمال غرب القدس المقابلة لسجن “عوفر”، حيث انطلقت مسيرة باتجاه السجن رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، إلا أن قوات الاحتلال فاجأت المشاركين بإطلاق القنابل الغازية ما تسبب بحالات اختناق.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في محيط السجن، دفع خلال الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان وأطلق القنابل الغازية والرصاص المطاطي.

وفي بلدة نعلين غرب رام الله، اقتحمت دوريتان عسكريتان وسط البلدة، حيث قام الشبان بمحاصرتهما ورشقهما بالحجارة ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي بحجر في الوجه وآخر في قدمه.

كما شهدت قرية النبي شمال غرب المدينة مواجهات عنيفة بعد مسيرة وصلت إلى البرج العسكري المقام على المدخل الشرقي.

ووصل عشرات الشبان والنشطاء إلى البرج العسكري واشتبكوا مع الجنود بالأيدي، حيث اعتدى الجنود على المشاركين بالضرب بالهراوات، وأطلق القنابل الغازية والرصاص المعدني المطاطي لتفريق المتظاهرين. وخلال المواجهات، اعتقل الاحتلال ناشطا أجنبيا واقتاده إلى البرج العسكري.

كما شهدت قرية بلعين مواجهات مع الاحتلال في المنطقة الغربية بعد وصول العشرات إلى منطقة الجدار الفاصل، حيث أطلق الجنود القنابل الغازية ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وفي مخيم قلنديا أغلق أهالي الأسرى طريق رام الله – القدس المقابل للمخيم، احتجاجا على التقصير في دعم الأسرى المضربين.