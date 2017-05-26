نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضاءه ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف حافلة ركاب تقل مجموعة من المسيحيين، في رحلة دينية من محافظة بني سويف متجهة إلى محافظة المنيا، وذلك على يد مجهولين قاموا بإطلاق النار على الحافلة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر، وبالشفاء العاجل للمصابين.

كما يتوجه المجلس في بيان أصدره اليوم الجمعة بخالص العزاء إلى الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس إدانتها هذا العمل الإرهابي الغادر الذي يخالف جميع الشرائع السماوية، وكافة القيم الدينية وينتهك جميع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، مشددة على أن مثل هذه الأحداث الإرهابية المؤسفة لن تنال من وحدة المصريين، بل ستزيدهم إصرارا وعزيمة على التكاتف والوحدة لمواجهة الإرهاب الغاشم، مؤكدة على ثقتها في قوات الأمن في سرعة القبض على هؤلاء الإرهابيين، حتى ينالوا جزاؤهم الذي يستحقونه، داعية الله أن يعين مصر وجيشها وشرطتها في حربها الشرسة ضد الإرهاب.