القاهرة .. تستكمل محكمة جنح الدقي، غدا، محاكمة نقيب الفلاحين السابق وآخرين، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

الغردقة.. تبدأ جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع جمعية تبارك بالبحر الأحمر، غدا، توزيع نحو 2300 شنطة رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا فى مدن البحر الاحمر.

المنصورة.. تبدأ، في العاشرة من صباح غد، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي لكليتي التمريض والتربية الرياضية والمعهد الفني للتمريض بجامعة المنصورة .

الإسكندرية.. يقيم بيت ثقافة رشدى الإسكندرية،غدا ، يقيم محاضرة بعنوان “رمضان فى عيون الآباء” يلقيها الشاعر محمد رطيل والشاعرة مى عز الدين.

الفيوم.. من المقرر أن يطلق الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، غدا، إشارة البدء للدورة الرمضانية الكبرى، التي تقام على ستاد الفيوم برعاية جمعية “من أجل مصر” .

القاهرة – مدريد.. يلتقى فريقا برشلونة و ديبورتيفو ألافيس الاسبانى، فى التاسعة والنصف من مساء غد، على ملعب فيسنتى كالديرون، وذلك فى إطار مباراة النهائى لكأس ملك اسبانيا.

القاهرة- باريس.. يلتقى فريقا انجيه وباريس سان جيرمان، فى التاسعة من مساء غد، على ملعب فرنسا، وذلك فى إطار مباراة النهائى لكأس فرنسا.

القاهرة – برلين.. يلتقى فريقا اينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند الالمانى، فى الثامنة من مساء غد، على الملعب الاولمبى ببرلين، وذلك فى إطار مباراة النهائى لكأس المانيا.

القاهرة – لندن.. يلتقى فريقا الارسنال وتشيلسى، فى السادسة والنصف من مساء غد، على ملعب ويمبلى، وذلك فى إطار مباراة النهائى لكأس الاتحاد الانجليزى.