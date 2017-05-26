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باريس تعرب عن قلقها إزاء استمرار إضراب الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية
السجون الاسرائلية

باريس تعرب عن قلقها إزاء استمرار إضراب الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

2017-05-26 18:06:42
أ ش أ

أعربت فرنسا اليوم الجمعة عن قلقها إزاء استمرار إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن الطعام والذي دخل يومه الأربعين.
ودعت فرنسا - في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية - إلى الحوار والتوصل إلى حل لمطالب المعتقلين الفلسطينيين.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت الخميس أن مئات من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 39 يوما في السجون الإسرائيلية، للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم دخلوا مرحلة “حرجة”، وذلك بعدما التقت جميع المعتقلين.
ويشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي المنظمة الدولية الوحيدة التي يسمح لها بمقابلة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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