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بوتين: موسكو ستظل حليفا للقاهرة بمحاربة الإرهاب
حادث المنيا الإرهابي

بعد حادث المنيا

بوتين: موسكو ستظل حليفا للقاهرة بمحاربة الإرهاب

2017-05-26 18:03:28
أ ش أ

أعلنت الدائرة الإعلامية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في برقية عن تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب الهجوم الإرهابي في المنيا، مؤكدا أن روسيا تبقى حليفا وثيقا للقاهرة في محاربة الارهاب.

وذكر بيان الدائرة الإعلامية للكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي قال في برقيته للرئيس السيسي :إن مقتل النساء والأطفال، هو دليل آخر على همجية وعدم إنسانية طبيعة الإرهاب ومنفذيه”، مشيرا إلى ضرورة أن ينال مُعدي هذا العمل الارهابي العقاب.

وشدد الرئيس بوتين في برقيته على أن روسيا ستبقى حليفا وثيقا لمصر في محاربة الإرهاب.

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