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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية بسريلانكا إلى 91 قتيلا
فيضانات في سريلانكا‎

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية بسريلانكا إلى 91 قتيلا

2017-05-26 18:00:53
أ ش أ

أعلنت السلطات في سريلانكا، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 91 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مفقود.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، عن الشرطة قولها - إن مقاطعة كالوتارا بجنوب غرب البلاد تعد الأكثر تضررا إذ شهدت وقوع خمسة انهيارات طينية على الأقل، فيما أصدرت وكالة إدارة الكوارث في البلاد تحذيرات للسكان على ضفاف نهر كيلاني بضرورة الانتقال إلى أماكن مرتفعة خلال ست ساعات.
وأوضحت الوكالة أن حصيلة الضحايا لا زالت مستمرة في الارتفاع مع استمرار ورود التقارير من المناطق المتضررة، فيما أشارت السلطات إلى وجود مناطق لا يمكن الوصول إليها إلا أن عمليات الإغاثة لا تزال جارية.
وكانت الأمطار الشديدة بدأت في أجزاء واسعة من البلاد منذ أمس الخميس بجنوب وغرب البلاد ما تسبب في إغراق الطرق والمنازل ودفع السلطات لإغلاق عدد من المدارس، إلى جانب إرسال قوارب وطائرات عسكرية للمناطق المتضررة لتقديم المساعدة والإنقاذ.

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