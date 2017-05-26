صرح محامي صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الكبير جاريد كوشنر اليوم الخميس ان كوشنر سيتعاون في أي تحقيقات حول اجتماعاته السابقة مع الروس.

وقال جيمي جوريليك - في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية - إن كوشنر سبق أن تطوع مع الكونجرس وأفاد بما يعرفه عن هذه الاجتماعات.. مضيفا أنه سيفعل الشيء نفسه إذا تم الاتصال به فيما يتعلق بأي تحقيق آخر.

وأكد أشخاص مطلعون على تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحيفة أن المكتب لم يتصل بكوشنير.. وقال أحد المصادر إن المحققين الفيدراليين يدققون في اتصالات كوشنر مع الروس منذ أشهر.

وذكرت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي مهتم بأي شخص مرتبط بحملة ترامب التي كانت على اتصال مع الروس.

وقال شخص مطلع إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي سيودون في نهاية المطاف التحدث مع كوشنر حول اجتماعات السفير الروسي سيرجي كيسلياك والمدير التنفيذي المصرفي الروسي في أواخر العام الماضي.

وأضاف أن المسؤولين لم يتخذوا خطوات رسمية لمقابلة كوشنر، كما أنهم يودون التحدث معه حول التفاعلات الأخرى مع الروس المرتبطة بأجهزة الاستخبارات التى ربما قد حصل عليها.

وذكرت شبكة “ان بى سى” الإخبارية أمس الخميس أن كوشنر خضع لتدقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي في بحث المحققون عن تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب.

وقالت الشبكة أن تركيز مكتب التحقيقات الفيدرالى على كوشنر لا يعنى بالضرورة أنه يشتبه في أنه ارتكب جريمة، كما أنه لا يعتبر جزءا من التحقيق الأوسع للمكتب في التدخل الروسي في سباق الرئاسة لعام 2016.