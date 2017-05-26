محامي كوشنر: موكلي مستعد للتعاون بتحقيقات اجتماعاته السابقة مع الروس2017-05-26 17:54:52
صرح محامي صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الكبير جاريد كوشنر اليوم الخميس ان كوشنر سيتعاون في أي تحقيقات حول اجتماعاته السابقة مع الروس.
وقال جيمي جوريليك - في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية - إن كوشنر سبق أن تطوع مع الكونجرس وأفاد بما يعرفه عن هذه الاجتماعات.. مضيفا أنه سيفعل الشيء نفسه إذا تم الاتصال به فيما يتعلق بأي تحقيق آخر.
وأكد أشخاص مطلعون على تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحيفة أن المكتب لم يتصل بكوشنير.. وقال أحد المصادر إن المحققين الفيدراليين يدققون في اتصالات كوشنر مع الروس منذ أشهر.
وذكرت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي مهتم بأي شخص مرتبط بحملة ترامب التي كانت على اتصال مع الروس.
وقال شخص مطلع إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي سيودون في نهاية المطاف التحدث مع كوشنر حول اجتماعات السفير الروسي سيرجي كيسلياك والمدير التنفيذي المصرفي الروسي في أواخر العام الماضي.
وأضاف أن المسؤولين لم يتخذوا خطوات رسمية لمقابلة كوشنر، كما أنهم يودون التحدث معه حول التفاعلات الأخرى مع الروس المرتبطة بأجهزة الاستخبارات التى ربما قد حصل عليها.
وذكرت شبكة “ان بى سى” الإخبارية أمس الخميس أن كوشنر خضع لتدقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي في بحث المحققون عن تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب.
وقالت الشبكة أن تركيز مكتب التحقيقات الفيدرالى على كوشنر لا يعنى بالضرورة أنه يشتبه في أنه ارتكب جريمة، كما أنه لا يعتبر جزءا من التحقيق الأوسع للمكتب في التدخل الروسي في سباق الرئاسة لعام 2016.
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT