كشف يان نوفيكوف المدير العام لمؤسسة “ألماز أنتيه” الروسية لمنظومات الدفاع الجوي، أن صواريخ “إس-400” المنصوبة في سوريا تغطي جميع أجوائها وترصد سائر الأهداف الجوية في سمائها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن نوفيكوف قوله اليوم الجمعة، “نشر المعلومات والمواد المضللة حول عجز صواريخنا عن إسقاط هذا الهدف الجوي أو ذاك في سماء سوريا، يندرج حسب اعتقادي ضمن حملة إعلامية موجهة يشنها منافسونا في سوق السلاح العالمية، وخصوم روسيا السياسيون”.

وأضاف أن هذه المواد تشويه للواقع الذي يتمثل في أن عمل المنظومات الرادارية ينقسم إلى شقين، أولهما الرصد وثانيهما الضغط على الزر وإسقاط الهدف الذي لن يفلت من نار منظوماتنا إذا أصدرنا لها الأوامر بذلك. الرصد شيء وإسقاط الهدف شيء آخر، فيما أن الصعوبة تكمن في رصد الهدف لا في إسقاطه.

يشار إلى أن صواريخ “إس-400” قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المجنحة على أدنى ارتفاع عن سطح الأرض، والطائرات الصغيرة والكبيرة بلا طيار، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ البالستية التي تصل سرعتها إلى 4800 كم/ساعة، متفوقة بذلك على كافة منظومات الصواريخ الاعتراضية بما فيها “باتريوت” الأمريكية وسواها.