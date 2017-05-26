 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 05:44 مساءً
روابط سريعة
بيت العائلة المصرية يدين بشدة الحادث الإرهابي بالمنيا
بيت العائلة

بيت العائلة المصرية يدين بشدة الحادث الإرهابي بالمنيا

2017-05-26 17:43:19

أدان بيت العائلة المصرية بأشد العبارات الحادث الإجرامي الجبان الذي وقع في محافظة المنيا اليوم الجمعة الذي نفذته عصابة من المجرمين المأجورين الذين تجردوا من جميع المشاعر الإنسانية واستهدفوا الأبرياء والأطفال.

وأكد بيت العائلة -في بيان- أن دماء المسيحيين والمسلمين سواء، وأن هؤلاء القتلة بعيدين كل البعد عن تعاليم الأديان وأن هذا الحادث يستهدف أمن واستقرار مصر.

وأوضح البيان أن هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من وحدة المصريين ولن تزيدهم إلا تماسكاً وإصراراً على استئصال جذور عصابات الإرهاب والإجرام، وأن الشعب المصري يدعم جهود القيادة المصرية والقوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب.

كما يتقدم بيت العائلة المصرية بخالص العزاء لأهالي شهداء الحادث الإجرامي ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر ان بيت العائلة المصرية يضم علماء دين ومفكرين مسلمين ومسيحين ويتراسه بالتناوب كل من فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومقره بالازهر والكاتدرائية زله فروع فى محافظات الجمهورية ويتولى معالجة اى قضايا تتعلق بالوحدة الوطنية بين ابناء الوطن الواحد ونشر قيم التسامح والحوار ونبذ العنف

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3