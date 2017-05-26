ستواصل منظمة حلف شمالي الأطلسي الناتو مهمتها بأفغانستان في الوقت الذي تعهد فيه عدد من حلفاء ناتو بتقديم مزيد من الاسهامات للقوات.

ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الجمعة - عن الأمين العام للناتو يانيس ستولتنبرج، قوله - “لقد استعرضنا مهمتنا التدريبية في أفغانستان واتفقنا على إننا سنواصل دعم مهمتنا”.

وأضاف ستولتنبرج “أنني أرحب بأن العديد من الحلفاء تقدموا اليوم بمساهمات جديدة من القوات، وعلى أساس مراجعتنا، سنتخذ قرارات أخرى في الأسابيع القادمة “.

وأكد ستولتنبرج في بيانه قبيل الاجتماع أمس الخميس على دور التحالف في تدريب القوات المحلية حتى تتمكن من محاربة الإرهاب، مضيفا “أن تدريب القوات المحلية هو أحد أفضل الأسلحة في الحرب ضد الإرهاب .. نحن ندرب بالفعل القوات العراقية”.

وقال الأمين العام للناتو، بإن العديد من التحديات ما زالت قائمة في أفغانستان .. بيد أنه قال “لكننا حققنا الكثير، لقد تمكنا من تدريب وبناء قوات أفغانية قادرة الآن على تحمل المسؤولية عن الأمن في بلدانها بنفسها. هذا إنجاز كبير ومهم. ويظهر الأفغان الاحتراف والشجاعة بالطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع الأمني ​​في أفغانستان”.