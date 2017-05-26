أعرب عصام البديوي محافظ المنيا عن خالص آسفه وتعازيه ومواساته لأسر الحادث الإرهابي الغادر الذي طال عددا من الأبرياء اليوم الجمعة.. مضيفا أنه استهداف غادر وخسيس لأبرياء لاذنب لهم، واصفا من قاموا به بأنهم مرتزقة مأجورين للقتل وهدفهم النيل من مصر وكسر إرادتها.

وأكد المحافظ عقب متابعة الأحداث من مستشفي مغاغة العام أن الإجراءات تجرى على قدم وساق لمتابعة حالة المصابين حيث تم نقل 9 حالات اليوم لمعهد ناصر لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل حالتين للمستشفي الجامعي، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها بالتنسيق مع المطرانيات والكنائس لتسليم الجثامين إلى أهلها وإقامة شعائر الجنائز.

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة الأمنية رفعت حالة الطوارئ القصوي وتقوم بتمشيط المنطقة بالطريق الصحراوي الغربي ومتابعة الطرق لضبط الجناة في أقرب وقت.

كان المحافظ قد قرر تشكيل لجنة لإدارة الأزمة والطوارىء برئاسة السكرتير العام للمحافظة لمتابعة الحادث الإرهابي بالطريق الصحراوي، وذلك على مدار الساعة، وتابع المحافظ تداعيات الحادث الإرهابي من مستشفي مغاغة العام، حيث توجه المحافظ إلى المستشفى صباح اليوم للاطمئنان على المصابين ومتابعة الموقف أولا بأول.