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الأردن تدين حادث المنيا الإرهابي وتؤكد دعمها لجهود مصر بمكافحة الإرهاب
حادث المنيا الإرهابي

الأردن تدين حادث المنيا الإرهابي وتؤكد دعمها لجهود مصر بمكافحة الإرهاب

2017-05-26 17:36:15
أ ش أ

تلقي المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الاردني هاني الملقي الذي اعرب عن خالص تعازيه الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وشعب مصر الشقيق بأكمله لضحايا حادث المنيا الارهابي الغاشم الذي وقع اليوم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
واكد رئيس الوزراء الاردني علي دعم حكومته لجهود نظيرتها المصرية في مكافحة الارهاب لاجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله للقضاء عليه بشكل نهائي، مشددا علي ضرورة تكاتف الجهود لوضع حد لانتشار هذه الظاهرة الاثمة.

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