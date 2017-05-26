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النيابة الإدارية تدين حادث استهداف الأقباط في المنيا
المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد‎

النيابة الإدارية تدين حادث استهداف الأقباط في المنيا

2017-05-26 17:27:58

أدان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، حادث الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجموعة من المواطنين الأقباط بمحافظة المنيا .. مؤكدا أن مثل هذه الأفعال الخسيسة تستهدف شق الصف المصري.

ونعى رئيس هيئة النيابة الإدارية – في بيان، اليوم /الجمعة/ – ضحايا الحادث الإرهابي الغادر، متمنيا من الله أن يرحم شهداء الوطن وأن يتمم شفاءه العاجل لمصابي الحادث.

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