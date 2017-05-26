قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد، “إن التأهب الأمني في بريطانيا سيظل في أعلى مستوياته وهو “حرج” مما يعني أن المتوقع وقوع هجوم قريبا وذلك بعد أربعة أيام من التفجير الانتحاري الذي قتل 22 شخصا في مانشستر”.

وقالت راد - في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة “المركز المشترك لتحليل الإرهاب قيم أن مستوى الخطر لا بد أن يبقى عند حرج بينما تستمر العملية”.

يشار إلى أن رفع مستوى التأهب الذي يحدده المركز المشترك لتحليل الإرهاب وهو جهة مستقلة إلى “حرج” للمرة الأولى منذ عقد بعد يوم من الهجوم الذي استهدف حفلا للمغنية الأمريكية أريانا جراندي يوم الاثنين.

وتحتجز شرطة مانشستر الكبرى حاليا ثمانية رجال فيما تستمر عمليات البحث يوم الجمعة وتسعى الشرطة لتحديد إن كان المفجر الانتحاري سلمان عبيدي (22 عاما) حصل على دعم من شبكة أكبر.