أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الإرهابي المروع والخسيس الذي وقع اليوم /الجمعة/ ضد المدنيين الأبرياء في المنيا.

وقالت السفارة -في بيان- “إننا نتوجه بالصلوات والدعاء لضحايا هذا الاعتداء البشع والكريه”، وأكدت السفارة الأمريكية بالغ تعازيها لأسر الضحايا وأصدقائهم.

وأعربت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وشددت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل وقوفها بقوة مع حكومة مصر وشعبها لهزيمة الإرهاب.