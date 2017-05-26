أعرب نادي قضاة مجلس الدولة عن استنكاره وإدانته الشديدين لحادث الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مجموعة من المواطنين الأقباط في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا .. واصفا إياه بالعمل الإجرامي الخسيس.

ونعى نادي قضاة مجلس الدولة – في بيان اليوم /الجمعة/ - ببالغ الحزن والأسى والغضب شهداء مصر الأبرار من المواطنين الاقباط الذي استشهدوا اليوم .. مؤكدا أنه يتقدم بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأسر الشهداء، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد النادي أن مرتكبي الحادث، وهم مجموعة من المجرمين، لم يتورعوا عن سفك الدماء بما يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية.

وأهاب نادي القضاة في بيانه بكافة مؤسسات الدولة بأن تتكاتف سويا من أجل مواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية التي تؤكد يوما بعد يوم أن الارهاب لا دين له.