رحب وزير الدفاع البلجيكي ستفان فان دي بيته، بنتائج التحقيق الذي أجرته قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، وأثبت عدم تورط أي طائرة بلجيكية في غارة أدت إلى مقتل مدنيين في مدينة الموصل العراقية في 17 مارس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية، اليوم الجمعة، أن نتائج التحقيقات أظهرت أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود التحالف ضد التنظيم هي المسؤولة عن مقتل 105 مدنيين عراقيين في مدينة الموصل، وبهذا الصدد، قال “نعم ثبُتت براءة طيارينا في عمليات القصف موضوع التحقيق”.

وكان بعض المسؤولين البلجيكيين قد تحدثوا في وقت سابق عن إمكانية تورط طائرات إف–16 البلجيكية العاملة تحت راية التحالف في عمليات قصف طالت مدنيين في العراق، الأمر الذي نفاه فان دي بيته عدة مرات.

وتحرص السلطات البلجيكية على التأكيد أن طائرات إف–16 العاملة تحت راية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لا تقوم، إلا نادراً، بعمليات قصف جوي، وأن مهمتها الأساسية هي الاستطلاع.

كما يقوم فريق عسكري بلجيكي بتدريب عناصر من الجيش العراقي في بغداد، ولكنه لا ينخرط في أي عملية قتالية، حسب تأكيدات وزارة الدفاع.