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"الصحة": وصول أول مصابة في حادث المنيا الإرهابي إلى معهد ناصر
مشرحة زينهم ـ اسعاف‎

"الصحة": وصول أول مصابة في حادث المنيا الإرهابي إلى معهد ناصر

2017-05-26 17:10:51

أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول أول مصابة في حادث المنيا الإرهابي إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم /الجمعة/ أن الحالة لسيدة مصابة بشظايا في الرأس وكسور متفرقة.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات في الحادث الذي وقع إثر إطلاق نار على أتوبيس بطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة محافظة المنيا بلغ 28 شهيدا و24 مصابا، وأكدت أن 10 مصابين آخرين في طريقهم إلى معهد ناصر.

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