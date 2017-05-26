أعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن خالص تعازيه لأسر شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم /الجمعة/ بالمنيا وأدان هذا الاعتداء الجبان على مواطنين أبرياء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتقدم زين بخالص العزاء للأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الخسيسة لن تمزق وحدتنا الوطنية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام دعم الإعلام الوطنى للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الأسود بكشف زيف معتقدات هذه الجماعات التي لا تمت للدين الإسلامي بصلة وسنعمل للتصدي لهذه الأفكار المتطرفة بالتعاون مع كافة زملاء المهنة.

وأشار إلى أن شاشات وإذاعات الهيئة تتابع أولا بأول تفاصيل الحادث لإعلام المواطن المصري بحقيقة ما يجري في مواجهة الشائعات التي تطلق حول الحادث، ويهيب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر لمراعاة مشاعر أسرالشهداء والمصابين.