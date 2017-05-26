أعلنت شركة “مروحيات روسيا” أنها وقعت على هامش معرض المروحيات المنعقد في العاصمة الروسية موسكو اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار روبل أي حوالي 35 مليون دولار.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس الشركة القابضة “مروحيات روسيا” أندري بوغينسكي، قوله إن العقود الموقعة خلال المعرض تسمح بمواصلة العمل على المشاريع الراهنة.

وتشهد موسكو خلال الفترة ما بين 25 و27 مايو الجاري فعاليات المعرض الدولي العاشر لصناعة طائرات الهليكوبتر “HeliRussia-2017”، وهو المعرض الوحيد في روسيا في هذا المجال، ويعتبر من أكبر المعارض الأوروبية المتخصصة في المروحيات.

ويشارك في المعرض 237 شركة من 21 دولة أبرزها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإسرائيل، والصين، ومن الدول العربية تشارك ليبيا.