كيلانى : “داعش” من أدوات تقسيم الشرق الاوسط

لويس : “إما أن نأتى إليهم بالحرية أو يدمرونا جميعا “

مغيث : “فوبيا الإسلام” أضفت شرعية على العنصرية

“الكاثولوكية الزومبى” تثير العداء ضد الإسلام

السخرية من دين الأقلية أمر غير شريف

اليهود هم الأقل اندماجا فى فرنسا و ليس المسلمون

عبد الفتاح : الوثائق البريطانية كشفت استغلالهم للجماعات الدينية

عصفور يتحدث عن عدائه مع لويس ..والصيحة المبكرة للإرهاب

عن “الدين و السياسة في الشرق الأوسط ” و “فوبيا الإسلام” و العلاقة المعقدة بين الإسلام و أوروبا ، أقيمت ندوة مساء أمس بالقومى للترجمة ، بحضور وزير الثقافة الأسبق د.جابر عصفور ،و مدير المركز القومى للترجمة د.أنور مغيث ، والباحث نبيل عبد الفتاح ، و المترجم أشرف الكيلانى .

ناقشت الندوة أربعة من أهم الكتب الصادرة مؤخرا عن المركز هم كتاب “من هو شارلى” لإيمانويل تود بترجمة أنور مغيث، “العرب والإسلام في أوروبا” بترجمة إيمان حجاج ، “الايمان والقوة :الدين والسياسة فى الشرق الأوسط ” لبرنارد لويس من ترجمة أشرف محمد كيلانى، “فوبيا الإسلام ” من تأليف ديبا كومار ،ومن ترجمة أمانى فهمى .

الحرية الزائفة

تناول المترجم أشرف كيلانى ، كتاب شيخ المستشرقين برنارد لويس ” الإيمان و القوة ..الدين و السياسة في الشرق الأوسط ” مشيرا أن أهمية الكتاب مكتسبة من أهمية مؤلفه الذى يؤثر على صناع القرار في أمريكا حول رسم سياسات الشرق الأوسط، وهو صاحب نظرية “صراع الحضارات ” و “الفوضى الخلاقة” التى تحدثت عنها كونداليزا رايس ، فهو الذى دعا لتقسيم البلاد الغسلامية من خلال إثارة النعرات ، و “داعش” كانت احدى أدوات التقسيم .

و أضاف أن لويس هو الذى أثار فكرة غزو العراق لدي بوش ، بالإضافة إلى مخططاته الهدامة التي تظهر في دراسته ” لتفكيك العالم الإسلامى” كضمانة لأمن إسرائيل .

واستعرض بإيجاز الكتاب الذي يركز على أن الإسلام و المسيحية كانوا في صراع منذ ظهور الإسلام و حتى الآن ، مما يزكى نظريته عن صراع الحضارات ، و يرى الكاتب أن الغرب عليه مسئولية تحويل الأنظمة الغير الديمقراطية في الشرق الأوسط إلى أنظمة ديمقراطية من خلال تقسيم تلك الدول ، لحماية الغرب من العداء و الإرهاب الناتج عن تلك المنطقة .

كما دعا لويس دون قصد للعودة لصحيح الإسلام ،بالحديث عن الإسلام الحق و الوسطية والحفاظ على حقوق الإنسان باعتراف لويس نفسه .

واعترف لويس في كتابه أن بن لادن كان صنيعة أمريكا ثم انقلبت عليه ، و ختم كتابه بقوله ” إما أن نأتى إليهم بالحرية أو يدمرونا جميعا ” مؤكدا أن ما يتحدث عنه ليس سوى حرية زائفة تبغى التقسيم و الحفاظ على أمن إسرائيل و الغرب من الإسلام الذى يناصبه العداء .

فوبيا الإسلام

تحدث د. أنور مغيث عن كتاب ” فوبيا الإسلام” الذى رصد تاريخ علاقة الإسلام بأوروبا من الحروب الصليبية و عصر التنوير و الاستعمار ، كما تناول الكتاب العلاقة الملتبسة بين الولايات المتحدة و الإسلام السياسي ، ومشكلة العلمانية و التحديث داخل العالم الإسلامى نفسه.

كما تحدثت الكاتبة الهندية عن بداية إثارة فوبيا الإسلام و محاولة إضفاء الشرعية على العنصرية و استغلال الإعلام في ذلك ، و ظهور محاكم تفتيش جديدة ضد المفكرون الذين يخالفون وجهة النظر الرسمية ضد الإسلام .

من هو شارلى ؟

أما عن كتاب “من هو شارلى؟” تحدث مترجمه د. أنور مغيث ، أن ما لفته لإيمانيولتود هو تحليله لثورة يناير بطريقة مختلفة من خلال نظرة ديموجرافية ، منتبها للشرخ الذى حدث للثقافة الأبوية في مجتمعنا .

و كتاب تود ” من هو شارلى ؟ ” كتبه بعد قتل رسامى الكاريكاتير، و الكتاب سلوك نقدى ضد الاستغلال السياسى للحكومة الفرنسية للحادثة للزيادة من شعبية الرئيس ، دون مواجهة فاعلة .

و يرسم الكتاب خريطة للأقاليم التى كانت مؤيدة للثورة الفرنسية من مائتى عام ، واكتشف انها كانت علمانية قبل الثورة ، و ان الاقاليم المعارضة تتحكم فيها الكنيسة ، متعجبا أن الاقاليم الرجعية هى التى تصدت في مظاهرة شارلى داعيين بحرية الفكر !

و عرض لمصطلح جديد “الكاثولوكية الزومبى” مشيرا أن الكاثولوكية فقدت هيمنتها على فرنسا ، معتمدا على احصائية من الستينات رصدت أن من يذهبون للكنيسة ٢٠٪ ، منهم ٥٠٪ فوق ال ٦٠ ، و حاليا ١٠٪ من السكان أغلبهم ممن فوق ال ٥٠ .

و برغم فقدانها لهيمنتها لكن “الكنيسة الكاثولوكية الزومبى” ، في المناطق التى كان بها سيطرة كاثولوكية ، تبث كراهية للإسلام .

و انتقد الكاتب فرض الحكومة لمقولة “جوسوي شارلى” على الأطفال في المدارس ، وحتى ضيوف البرامج ، مشيرا أن الناس يملكون حرية الاستنكار و لا يحتاجون لمن يفرضها عليهم .

و أكد تود : إذا اردنا تجاوز الإرهاب لا يجب أن نهتم فقط بالحرية و لكن ايضا بالمساواة التى نحتها الحكومة الفرنسية في الأزمة جانبا ، مشيرا أنفولتير كان يسخر من الاديان و لكن دين الاغلبية ، و لكن ان تسخر من دين اقلية فهو أمر غير شريف .

و نفى الكاتب ما يدعيه الإعلام و الحكومة عن أن المسلمين غير قابلين للدمج بالمجتمعات الأوروبية ، في حين أن اليهود هم الأكثر انغلاقا على نفسهم و الأقل اندماجا ، في حين ضرب مثال أن المسلمين اندمجوا و تزوجوا و تعايشوا مع الفرنسيين بنسبة 40 % للذكور و 30 % للإناث ، بينما من الصعب أن يتزوج يهودى من ديانة أخرى .

و أكد أن إدماج المسلمين في المجتمع سيكون دليل ع تجاوز الأحقاد القديمة .

لبرلة الإسلام

قدم الباحث نبيل عبد الفتاح إطلالة عامة على الافكار التى تطرحها الكتب ، مؤكدا أن الكتب الاربعة هامة بما تحمله من افكار.

و اشار ان علاقة الإسلام و اوروبا معقدة و مركبة و هذا يعود للإطار التاريخى و الميراث الطويل للعلاقات التى تعكس الصور النمطية السلبية بين الطرفين و تحديدا بين اصحاب الاديان الثلاثة ، منهم الارث الاستشراقي و اللاهوتى و الإسلامى ، و الإرث المؤلم للاستعمار في تغذية المخيال الدينى و السياسى ، كما أن دعم اوروبا و امريكا لإسرائيل كرس فشل أى تسوية للسلام .

و كذلك تنامى ظواهر الإسلامى السياسى الجهادية و داعش و بو كو حرام ، و انضمام شباب مسلم اجنبى من أوروبا لداعش ، و قدرتهم على إشاعة جاذبية للانتماء لداعش ، في مقابل ظهور خطاب الكراهية ضد الإسلام في أوروبا بدعوى عدم الاندماج و الميل للعنف .

و عن الكتب قال أن الاتجاه للمعالجة التاريخية للإسلام الغرض منها تصحيح الصورة ،و بعض الكتاب يتناولون العلاقة الكلاسيكية بين الإسلام و أوروبا ، فيما يتجه بعض الكتاب إلى ” لبرلة” القيم الإسلامية .

و أشار إلى أن وثائق الأرشيف البريطانى تكشف كيف استغلت بريطانيا في مستعمراتها الجماعات الإسلامية و استخدامها في مواجهة الحركات الوطنية ، و قد نقل برنارد لويس تلك المدرسة للولايات المتحدةمعيدا الصور النمطية للإسلام الماخوذة عن الصورة اللاهوتية .

نظرة جديدة للإسلام

من جانبه قال د. جابر عصفور إنه لم يقرأ اغلب هذه الكتب ، مثنيا على ترجمتهم ، و أشار أن بينه و بين برنارد لويس عداء كبير لموقفه من العرب بشكل عام و موقفه من الإسلام بشكل خاص و قد تحدثت الكاتبة الهندية ديبا كومار في كتابها “فوبيا الإسلام ” عن هذا العداء لدى لويس .

و تابع : لويس يرى أن العلاقة بين الدين و السياسة متلازمة في كل البلاد الإسلامية ، و هم في الغرب تقدموا لفصلهم الدين عن السياسة ، و الدول الإسلامية متخلفة لعدم قيامها بذلك ، و يرى فيها خطر على الحضارة الغربية ، ومشيرا أن نظرته الاستشراقية وريثة الوعى الصليبى .

و أشار عصفور أن كتاب مثل إدوار سعيد رد على مزاعم لويس في كتابه عن ” الاستشراق” كما دافع عن الإسلام رغم كونه مسيحى في كتابه “تغطية الإسلام ” ، كما رد الكاتب طارق على البريطانى الباكستانى الأصل على نظرية صراع الحضارات لدى لويس بنظرة مضادة و لكنها مشابهة لها في الحدة .

و لكن مع الوقت اصبح هناك نظرة مغايرة نشات من الأجيال الجديدة للأجيال المستعمرة في الدول المستعمرة و هم اصحاب خطاب ما بعد الاستعمار ، و رؤيتهم مثقفة و هادئة دون حدة ، و قد بدأ ذلك من بريطانيا من خلال جماعة النص الثالث ، مما أبرز وعى جديد للمسلمين في التعامل مع هذه الحضارة التى استعمرتهم طويلا ، و اصبحوا لديهم قوة انتخابية و دخل بعضهم في الحكومة الفرنسية ، و أصبحوا مؤثرين على سير الانتخابات وهذا أحد أسباب سقوط المتشددين في الانتخابات و صعود حكومة ماكرون .

و أشار إلى فيلم” ابنى إرهابى ” تلك الصيحة التحذيرية المبكرة الذى أطلقها “حنيف قريشى” من تفاقم ظاهرة الإرهاب .

و أكد في ختام حديثه أننا في حاجة إلى لنظرة جديدة للإسلام في اوروبا ، قائلا : نحن في عالم مختلف و نحتاج نظرة مختلفة .