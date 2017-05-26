اظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، تراجع نسبة “المتفائلين” بإمكانية تحقيق اتفاق تسوية مع السلطة الفلسطينية بشكل ملموس، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المنطقة.

ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة “معاريف-هشبوع” العبرية، أعرب 78% من المستطلعة آراؤهم عن تشاؤمهم بإمكانية تحقيق اتفاق تسوية في المدى المنظور، وأنه لا فرصة لتلك التسوية حالياً.

في حين رأى 64% بعدم وجود شريك فلسطيني في الوقت الحالي لإبرام اتفاق تسوية معه، وذلك مقابل 17% قالوا إن هنالك شريكاً.

أما عن الرغبة في استئناف مفاوضات التسوية، فقد أعرب ثلث الإسرائيليين عن عدم رغبتهم باستئناف المفاوضات، وذلك مقابل 58% يرغبون بذلك.

وكان ترامب تعهد خلال زيارته لإسرائيلي والضفة الغربية قبل يومين بالعمل على استئناف مسيرة التسوية بين الجانين الفلسطيني والإسرائيلي والدفع لصنع اتفاق تسوية “تاريخي”.