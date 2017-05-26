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فرنسا تعرب عن قلقها إزاء إعلان إيران إنشاء ثالث مصنع للصواريخ
الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال

فرنسا تعرب عن قلقها إزاء إعلان إيران إنشاء ثالث مصنع للصواريخ

2017-05-26 16:36:11
أ ش أ

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية للفرنسية رومان نادال اليوم الجمعة عن قلق بلاده إزاء تصريحات السلطات الإيرانية الأخيرة بشأن مواصلة برنامجها لإنتاج الصواريخ الباليستية.
وقال نادال -في تصريح صحفي ردا على سوْال حول إعلان السلطات الإيرانية بناء مصنع ثالث تحت الارض لتصنيع الصواريخ- إن أي نشاط مرتبط بصواريخ باليستية معدة لحمل أسلحة نووية يتعارض مع القرار 2231 لمجلس الامن الدولي.
وأضاف أن فرنسا تدعو إيران للامتثال لقرارات مجلس الأمن وللامتناع عن أي عمل يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
كان قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني اللواء أمير علي حاجي زادة، قد أعلن أمس عن إنشاء ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض، قائلاً إن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بكل قوة، بالإضافة إلى التجارب الباليستية، رداً على المطالب الأميركية بوقف خرق طهران للقرارات الأممية.

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