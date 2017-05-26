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دورتموند يحسم مصير أوباميانج بعد نهائي كأس المانيا
اوباميانج

دورتموند يحسم مصير أوباميانج بعد نهائي كأس المانيا

2017-05-26 16:24:40

أعلن هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند، أن إدارة النادي سوف تنظر في أعقاب مباراة نهائي بطولة كأس المانيا في إمكانية بيع مهاجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى اقتراب أوباميانج من الرحيل عن صفوف فريق أسود فيستيفاليا حيث تلقى عروضا من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي بالاضافة الى تيانجين الصيني.

وقال فاتسكه في تصريحات صحفية ادلى بها اليوم الجمعة “إننا سنجلس عقب نهائي بطولة كأس ألمانيا لبحث هذا الامر ، وسنرى ماذا سيحدث”.

ثم أضاف قائلا ” لا اعرف ما اذا كانت مباراة فرانكفورت ستكون هى الظهور الأخير لأوباميانج معنا.. ان هذا احتمال وارد ولكنه ليس امرا مؤكدا “.

ومما يذكر ان عقد أوباميانج مع دورتموند يمتد حتى عام 2020، غير انه يبدو انه اقترب بشدة من الرحيل، بعد 4 مواسم مميزة مع النادي الألماني حيث ذكرت تقارير ان اللاعب الجابونى تقدم لفاتسكه بطلب من أجل الرحيل عقب مباراة نهائي كأس ألمانيا غدا السبت أمام فرانكفورت.

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