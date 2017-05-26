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"العصار" ينعي شهداء حافلة المنيا
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ‎

"العصار" ينعي شهداء حافلة المنيا

2017-05-26 16:19:14
أ ش أ

نعي الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى شهداء الوطن والمصابين الذين وقعوا ضحايا الارهاب الغادر والذي استهدف اتوبيس المنيا صباح اليوم كان يستقله أقباط.

واكد العصار -فى بيان أصدرته وزارة الإنتاج الحربي- ان الارهاب الغاشم لن ينال من عزيمة المصريين ولن يضعف نسيجهم الوطني وان تكرار الحوادث الارهابية يزيد عزيمة المصريين علي دحض الارهاب ومقاومته.

داعيا الله عز وجل ان يتقبلهم عنده شهداء وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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